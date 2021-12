Terceirizados do aeroporto temem perder 210 postos

Em Salvador, cerca de 210 funcionários pertencentes à empresa Aeropark, que atuam nos terminais de carga, raio-x e revista de passageiros do aeroporto internacional, temem perder o emprego.

Nesta quarta-feira, 30, segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), André Carvalho, a terceirizada entregou carta de rescisão de contrato à Infraero, informando que os empregados não mais prestarão serviços ao órgão. Contudo, representantes da categoria se mobilizam para evitar que as demissões sejam consumadas.

"Nós nos reunimos com representantes da Infraero aqui e eles garantiram que vamos continuar. Muita gente precisa deste emprego, para pagar suas contas, diz Carvalho. Portanto, para que isso ocorra, o órgão federal precisa realizar uma licitação emergencial para a contratação de outra empresa e a migração desses trabalhadores para uma nova prestadora.

Transição

Em nota, a Infraero informou que a rescisão contratual será iniciada em um período de 60 dias de transição das operações. Nesse prazo, o órgão deve fazer licitação para contratar uma nova empresa terceirizada, que prestará os serviços de inspeção.

"Enquanto isso, continuaremos trabalhando normalmente, mas iremos amanhã (hoje) ao Ministério Público para garantir que nossos empregos sejam mantidos", observou Carvalho.

Dívida

A contenda entre Aeropark e Infraero é antiga, desde 2009. De acordo com o diretor de recursos humanos da terceirizada, Itamar Feitosa, que não quis dar mais informações sobre a rescisão, um dos motivos para o conflito é a dívida do órgão com a empresa, o que acabou por prejudicar os trabalhadores . "A Infraero nos deve R$ 1 milhão de indenizações de 2009", estima Feitosa.

Sobre os pagamentos à Aeropark, a Infraero esclarece que o repasse referente aos valores existentes em contrato está em dia, sendo que apenas os valores da repactuação contratual continuam "em análise".

Embora esse impasse exista há tempo, seus reflexos só foram evidenciados nas últimas semanas, quando os trabalhadores terceirizados pararam parcialmente em alguns aeroportos. Em Salvador não houve paralisação, mas o agente de passageiros Fábio Machado disse que os funcionários entraram em um tipo de "operação-padrão", ou seja, o ritmo do trabalho diário foi reduzido.

"Apenas estamos cumprindo nossas obrigações. Não dá para continuar produzindo como estávamos se não temos nossos benefícios garantidos", afirma Machado. O agente de passageiros conta que o pagamento de salários, vale-refeição e vale-alimentação atrasam todo mês, desde dezembro de 2013, por cerca de 20 dias. Apesar da queda de produção e da paralisação em alguns aeroportos, a Infraero informa que não houve registro de voos atrasados ou cancelamentos.

Ainda segundo nota divulgada pela Infraero, no aeroporto de Salvador, de um total de 90 voos programados para nesta quarta até as 18h, apenas cinco (5,6%) registraram atrasos superiores a 30 minutos.

Outra medida do órgão federal para conter eventuais transtornos é um plano de contingência com empregados da própria empresa, aptos para operar os canais de inspeção de passageiros no terminal aeroportuário.

