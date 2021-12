Terceirizados de limpeza acorrentam escolas em protesto

Cerca de 15 colégios estaduais tiveram aulas prejudicadas na manhã desta terça-feira, 8, devido a uma manifestação realizada por funcionários terceirizados que atuam nas áreas administrativas e de limpeza de escolas da Bahia. Os manifestantes fecharam os portões das unidades com correntes e cadeados, impedindo a entrada de alunos e professores.

Os trabalhadores reivindicam pagamento de salários atrasados, vale transporte, equipamento de segurança para os servidores da limpeza, plano de saúde de pagamento de 13º salário. Além disso, eles pedem o fim da terceirização e que os funcionários sejam regularizados no quadro de servidores do estado.

Em Salvador, a paralisação atingiu os colégios estaduais Central, nos Barris, Landulfo Alves, em Águas de Meninos, Aplicação Anísio Teixeira, na Caixa D'Água, Rotary, na Ladeira do Abaeté, e Centro de Educação Profissional da Bahia, em Nazaré.

No interior, a paralisação ocorreu em dez colégios nas cidades de Alagoinhas, Catu, Juazeiro, Vitória da Conquista e Itabuna, segundo informou Edson Conceição, diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Pública do Estado da Bahia (Sindlimp).

"Tem trabalhador sem receber salário há três meses. Algumas empresas não pagam o valor integral do salário. Há trabalhadores que têm salário de R$ 800, mas só recebem R$ 700", disse.

A coordenadora-geral do Sindilimp, Ana Angélica Rabelo, informa que o estado conta com cerca de 7 mil funcionários terceirizados da área da limpeza em setores como educação, saúde e segurança.

"Algumas diretoras de escolas não querem nem saber e colocam os funcionários para fora. E as empresas não pagam a rescisão. Sai empresa, entra empresa, e o trabalhador continua nessa situação", revela.

Os trabalhadores terceirizados da limpeza também fizeram manifestação na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), com a mesma pauta de revindicações.

Alunos - No Colégio Estadual Landulfo Alves alguns alunos aderiram à reivindicação dos trabalhadores terceirizados. Com cartazes e apitos, os alunos pediram também melhores condições nas escolas.

Alunos ouvidos por A TARDE dizem que o cancelamento das aulas é prejudicial, mas concordam com a reivindicação dos funcionários da limpeza. "As condições de trabalho destas pessoas não são justas", defende o estudante Gabriel Silva Almeida, 18. A aluna Emily Vidal, 18, concorda com o colega e acrescenta: "O estado não pode deixar eles passarem fome. É uma questão de direitos humanos".

Resposta - Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) informou que as aulas ocorreram normalmente na rede estadual. No entanto, informa a nota, "nos Colégios Central, Estadual Landulfo Alves, Colégio de Aplicação Anísio Teixeira, onde, inclusive os funcionários terceirizados compareceram para trabalhar, algumas aulas foram prejudicadas no turno matutino, devido à ação do sindicato".

A secretaria ressaltou que "respeita o direito de manifestação dos trabalhadores, mas não aceita e repudia que a entidade de classe bloqueie os portões, colocando correntes e cadeados, impedindo o acesso dos professores e estudantes".

Quanto à reivindicação de melhorias salariais, a secretaria destaca que este ponto deve ser tratado entre os trabalhadores e suas representações com as empresas, sem que haja prejuízo para os alunos.

"A responsabilidade é do estado. Nosso protesto é contra a terceirização no estado. Nós queremos moralidade, principalmente para os funcionários da limpeza. Estas pessoas estão sendo escravizadas", critica a coordenadora geral do Sindilimp, Ana Angélica Rabelo.

A Secretaria informa, ainda, que apenas as empresas Delta e Líder estão com os salários de março atrasados. Segundo a SEC, as corporações se comprometeram em regularizar os pagamentos até a próxima sexta-feira.

O órgão comunicou que o contrato com a Assemp - outra terceirizada - foi encerrado e os funcionários estão sendo alocados para outras empresas. Informou também "que mediou junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) o pagamento dos salários de março que já estão sendo efetuados, e participará da mediação sobre as rescisões trabalhistas em audiência marcada para o próximo dia 23, às 15h, no MPT.

Novos protestos - Servidores terceirizados que atuam nas áreas administrativas e de limpeza de escolas estaduais pretendem fazer, nesta quarta-feira, 9, uma nova manifestação. Eles planejam voltar a fechar os portões de escolas com correntes e cadeados.

De acordo com Edson Conceição, diretor do Sindlimp, o protesto acontecerá nos colégios estaduais Modelo Luís Eduardo Magalhães e Ruben Dário, ambos na avenida San Martin, além da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no Cabula VI.

O sindicalista informou, ainda, que os servidores da limpeza devem fazer protestos também no Hospital Geral Roberto Santos e no Departamento de Polícia Técnica.

"Vamos fechar uma das entradas do hospital. Nosso objetivo é mostrar a falta de dignidade no trabalho dos terceirizados", disse.

Ele conta que, na próxima segunda-feira, 14, a manifestação será realizada na governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). "Vamos ocupar o CAB para mostrar o descaso com os trabalhadores terceirizados, não apenas na educação, mas em todas as áreas do estado", afirma.

A reivindicação dos trabalhadores terceirizados do estado é antiga e as manifestações são constantes. Em setembro do ano passado, por exemplo, devido a uma paralisação de servidores, diversas escolas da capital baiana ficaram sem aulas.

adblock ativo