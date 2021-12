Terceirizados de instituto investigado pela PF denunciam atraso de salários

Funcionários do Instituto Médico de Gestão Integrada (Imegi) estão denunciando o atraso de salários do mês de março. Além da falta de pagamento, os trabalhadores informam que receberam o aviso prévio da empresa e que não sabem se devem ir trabalhar ou não.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do Imegi confirmou o atraso nos pagamentos e o aviso prévio. O instituto também comentou que embora tenha circulado a informação de que a prefeitura de salvador tenha feito o repasse de verbas, o mesmo não ocorreu. Já a assessoria da prefeitura afirma que paga seus fornecedores em dia.

O prefeito ACM Neto esteve na manhã desta quarta-feira, 10, numa coletiva sobre o espetáculo A Paixão de Cristo. Em conversa com A TARDE, o gestor municipal comentou sobre o caso.

"Nós estamos sempre procurando seguir o caminho apontado pelo Poder Judiciário, conversando com o Ministério Público, com a Controladoria Geral da União e com a Polícia Federal. Nada será feito em descumprimento das determinações dos mandamentos legais, isso para a gente é a coisa mais importante. Eu já tinha dado a determinação de afastamento deste instituto, então ele não pode prestar serviços para Salvador", contou Neto.

O gestor municipal também conta que as providências estão sendo tomadas. "O secretário de saúde [Luiz Antônio Galvão], que inclusive vai se reunir hoje a tarde comigo, já está tomando as providências para que não haja descontinuidade dos serviços nas unidades que eram administradas pelo Imegi, e o meu entendimento é que o trabalhador não pode ser prejudicado, mas o instituto diante das irregularidades já detectadas não pode ter nenhum tipo de complacência por parte do Poder Público".

Sobre os salários em atraso dos terceirizados, o prefeito também informa que será solucionado. "Também hoje a tarde irei me atualizar sobre esse assunto, em termos de datas, e posso pedir que em seguida ele preste esclarecimentos a vocês", concluiu

Operação da PF

O instituto foi alvo da Operação Kepler, deflagrada no dia 20 de março deste ano, pela Polícia Federal. A ação visava desarticular esquema de fraude à licitação, superfaturamento, desvio de recursos públicos, peculato e lavagem de ativos na contratação de instituto de saúde para gestão complementar em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Multicentros vinculadas à Secretaria Municipal da Saúde de Salvador.

Publicação no Diário Oficial do Município

No Diário Oficial, publicado nesta quarta, 10, a prefeitura solicita que todo crédito no Imegi existente junto ao município seja "administrativamente retido e redirecionado exclusivamente para pagamento dos empregados e prestadores de serviços médicos, de enfermagem e similares, ainda que por intermédio de pessoa jurídica".

A intimação também solicita que em cinco dias seja apresentada pela Imegi, a listagem detalhada envolvendo contratos administrativos de 2016 e 2018, e " contendo os empregados e prestadores de serviços médicos, de enfermagem e similares, com indicação dos respectivos créditos salariais, rescisórios (discriminados em TRCT) e faturamento de cada um deles, bem como as respectivas contas bancárias, e também os respectivos Termos de Cessão de Crédito, tudo a fim de que o Município possa realizar o pagamento direto".

O outro lado

Por meio de nota, o Instituto Médico de Gestão Integrada (Imegi) esclareceu que, desde janeiro, tem demandado empréstimos bancários para honrar seus compromissos com os funcionários das três unidades geridas pela instituição e que não há histórico de atraso de pagamento desde que assumiu a gestão.

A direção da instituição destacou também que houve estranheza em relação à publicação da Portaria nº 244/2019, no Diário Oficial do Município, afirmando que "o Imegi vem mantendo tratativas diárias junto à SMS, no sentido de deixar os Multicentros, já que os contratos perderam a vigência, e reincidir o contrato da UPA Paripe, mas não antes de cumprir todos seus compromissos, como tem feito durante toda a prestação de serviço. Mesmo porque, o crédito da Instituição junto à Secretaria é maior do que o valor que será despendido para tais pagamentos."

Além disso, o Imegi ressalta "no que tange a Operação Kepler, a instituição apresentou todos os documentos solicitados pelos prepostos da CGU e PF em tempo hábil e manteve suas atividades sem qualquer prejuízo no serviço ofertado. Além disso, prestou todos os esclarecimentos necessários e está à disposição dos órgãos para dirimir eventuais dúvidas."

Por fim, garante que tem feito todos os esforços necessários junto à administração pública para que os contratempos sejam sanados o mais rápido possível lamenta todos os acontecimentos.

