Terceirizados da Vivo param por atrasos em pagamento

Funcionários da Nacional Telecom, empresa terceirizada que presta serviço a Vivo, suspenderam as atividades e realizam uma manifestação nesta sexta-feira, 1°.

O grupo de trabalhadores está reunido em frente à sede da Vivo, no Cabula, e cobra o pagamento de dois meses de salário atrasado.

Segundo o Sindicato do Trabalhadores de Telecomunicação do Estado (Sinttel), a Nacional Telecom tinha estabelecido está quinta-feira, 30, como prazo para o depósito do salário, que não foi feito.

Conforme a categoria, cerca de 60 funcionários só retornarão às atividades quando o pagamento for regularizado. O Portal A TARDE tentou entrar em contato com a Nacional Telecom, por meio de telefones no site da empresa, mas ninguém atendeu as ligações.

