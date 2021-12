Terceirizados da Caixa protestam na av. Tancredo Neves

Funcionários terceirizados da Caixa Econômica Federal (CEF) protestaram nesta segunda-feira, 28, em frente ao edifício Boulevard Financeiro, na avenida Tancredo Neves. Eles reclamam de falta de condições para trabalhar no prédio, desde que um tanque da água rompeu na última quinta, 24, alagando o edifício e impedindo o funcionamento dos elevadores.

Os trabalhadores foram liberados na sexta, 25, mas o expediente foi retomado no fim de semana. No domingo, 27, uma funcionário, que não quis se identificar, se recusou a trabalhar, alegando que não tinha condições de subir 15 andares de escada para trabalhar no setor de telemarketing do banco.

De acordo com ela, duas funcionários passaram mal ao tentar subir os 15 andares de escada. Elas foram atendidas pelo bombeiro civil do edifício.

A reportagem do A TARDE On Line entrou em contato com a assessoria da Caixa por volta de 11h30, mas até o momento não obteve um retorno da instituição sobre o problema.

adblock ativo