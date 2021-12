Terceirizado é afastado da Transalvador por esquema que causou prejuízo de R$ 84 mil

Um esquema responsável pela exclusão irregular de multas do sistema da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi interrompido nesta segunda-feira, 2. A ação representa a segunda fase da Operação Freio de Arrumação, realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

Um funcionário terceirizado da autarquia, que não teve a identidade revelada, foi o principal alvo da operação. "Em três meses foram identificados 444 extrações de autos de infração, causando um prejuízo aos cofres públicos no patamar de aproximadamente R$ 84 mil", disse a promotora Ana Emanuela Rossi Meira, em coletiva nesta manhã, na sede do MP, no bairro de Nazaré.

Ainda segundo a representante do MP, a Operação segue apurando os crimes contra a administração pública, que pode acarretar em pena máxima de 12 anos de prisão.

O valor cobrado por cada exclusão de multa não foi informado. Conforme as investigações, o funcionário apagava todos os vestígios do sistema, o que dificultou o aprofundamento dos detalhes da prática delituosa.

A irregularidade foi descoberta por meio de denúncia feita à Transalvador, que acionou o MP. "Este funcionário está afastado e serão tomadas as medidas cabíveis. No caso dele, por ser terceirizado será pedido o desligamento dele do quadro de terceirizados", explicou o superintendente Fabrizzio Muller.

O terceirizado trabalhava há 11 anos no setor de multas. "Não havia nada que desabonasse a conduta dele, muito pelo contrário, sempre cumpridor de suas funções, mas infelizmente acabou agindo desta forma", completou o chefe da Transalvador.

Os mandados foram cumpridos no Vale dos Barris e em Narandiba, sendo apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos, celulares, computadores, apontamentos e bens de valor associados às práticas criminosas.

Freio de Arrumação

A Operação foi deflagrada inicialmente em 12 de setembro deste ano, a Operação Freio de Arrumação já havia cumprido 11 mandados de busca e apreensão e dois mandados de exibição de documentos públicos no Detran e Transalvador, na capital baiana. O mandados desta manhã foram cumpridos com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conduta arriscada

Quem pagou para o agente retirar as multas também pode responder criminalmente. Vão ser apuradas se as pessoas foram induzidas ao erro e acharam que suas condutas eram legítimas ou descumpriram a lei de maneira consciente.

"Existem delitos que estão previstos na legislação brasileira para quem participa do crime de corrupção. Um se está atuando passivamente e o outro ativamente. Mas tem que entender a dinâmica da responsabilidade de cada um", ressaltou a promotora.

