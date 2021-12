Terceira fase de obras é suspensa por falta de verbas

A 3ª fase da requalificação da orla do Rio Vermelho - trecho entre o largo da Mariquita e o Quartel do Exército de Amaralina - foi suspensa pela prefeitura por falta de verba. Segundo o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador, Paulo Fontana, essa parte da obra só será retomada se o perfil da arrecadação municipal for alterado até o fim do ano.

Segundo Fontana, a segunda fase da obra, que está em andamento entre o largo de Santana e a curva da rua da Paciência, deverá ser entregue em junho, caso as chuvas não interfiram. O valor total da intervenção está estimado em R$ 2,5 milhões, valor custeado pelos cofres municipais.

Valas para abrigar fiações telefônicas e de energia elétrica estão sendo instaladas, para extinguir os postes do bairro. Além disso, passeios foram quebrados e serão refeitos no sentido da via que leva ao bairro de Ondina, incluindo a colocação de paralelepípedos de granito.

Infraestrutura

Há três semanas, desde que as obras foram reiniciadas, frequentadores do Rio Vermelho enfrentam poeira, barulho e o risco de andar na pista, entre os veículos.

O gestor comercial Alan Rodrigues, 24, que passa pelo bairro diariamente, diz que a situação durante a noite é agravada, pois, segundo ele, a sinalização é retirada após a paralisação da obra. "Ficamos nos aventurando entre os carros", comenta.

O empresário Antônio França Vieira, dono do bar e restaurante Confraria do França, reclama do impacto das obras no faturamento. Ele afirma que o movimento caiu quando as obras foram retomadas na 2ª fase. Segundo França, os comerciantes não foram avisados sobre a data correta para o recomeço da obra.

A prefeitura não comentou os transtornos. Informou, por meio da Superintendência de Conservação e Obras Públicas - Sucop, que a obra estava prevista em cronograma inicial de requalificação da orla.

Já a Transalvador afirmou, em nota, que irá reprogramar os semáforos da rua da Paciência, para antecipar a passagem do fluxo de veículos. O órgão estuda, também, desviar o trânsito na região. Além disso, segundo a superintendência, o número de agentes de trânsito será elevado, para orientar o tráfego no local.

