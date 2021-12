Terceira fase da reestruturação das linhas tem início neste sábado

A terceira fase da reestruturação das linhas do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus da capital baiana tem início neste sábado, 3, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que criou cinco novas linhas, promoveu a substituição de mais nove e o reforço de sete.

A iniciativa dá prosseguimento às ações iniciadas em novembro de 2017, com o objetivo, segundo a Semob, de diminuir o intervalo de viagem entre os trechos, reduzir a lotação dos coletivos e o tempo de espera nos pontos de ônibus, e impulsionar a integração com o uso do Salvador Card.

A mudança vai alterar 19 linhas de nove comunidades: Conjunto Pirajá I, Boa Vista do Lobato, Alto do Cabrito, Pituba, Praia do Flamengo, Boca do Rio, Joanes/Lobato, Caixa D'Água/Cidade Nova e Fazenda Grande do Retiro.

A partir deste sábado, por exemplo, quem estiver no Alto do Cabrito e deseja seguir para o bairro da Barra fará baldeação na Estação da Lapa.

Na Lapa, os passageiros deverão ter à disposição uma quantidade maior de veículos, poderá trocar de coletivo e seguir para o destino, em um espaço menor de tempo, prevê a Semob.

Para o morador da Boca do Rio que deseja seguir para o Lobato, e antes pegava a linha 0901 (Joanes/Lobato) agora passa a utilizar a linha 0903 (Lapa, via avenida Vasco da Gama), onde fará a integração com a linha 0706 (Nordeste-Joanes-Lobato).

