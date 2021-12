Tentativa de fuga gera tensão no Complexo dos Barris

Presos da 1ª Delegacia, no Complexo dos Barris, Centro de Salvador, iniciaram na madrugada desta segunda-feira, 13, uma tentativa de fuga em massa.

De acordo com informações da Polícia Civil, os detentos serraram as grades da cela, escaparam utilizando "Terezas" (corda feita de lençóis) e sairam em direção ao pátio do Complexo. Os policiais perceberam a ação e acionaram a Polícia Militar e o Centro de Operações Especiais (Coe).

Os presos, que de acordo com policiais, não chegaram a sair do Complexo, foram recapturados e encaminhados para as celas. Como medida de segurança, por volta das 11h os policiais realizaram uma contagem dos detentos e confirmaram que nenhum conseguiu fugir.

adblock ativo