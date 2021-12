Tentativa de assalto em Mata Escura deixa motorista de aplicativo e dois suspeitos mortos

Um homem foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto a um veículo de transporte por aplicativo, por volta das 7h desta quinta-feira, 14, na avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, conhecida como rua direta da Mata Escura, na região da Brasilgás. A vítima, Neidson da Silva, foi baleada após tentar fugir do criminoso. Uma passageira, ainda não identificada, estava no carro no momento do crime, abriu a porta e se jogou para não ser atingida pelos disparos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram enviadas ao local, houve troca de tiros e os suspeitos foram baleados.

De acordo com as informações da PRF, os agentes foram surpreendidos com barulhos de tiros nas proximidades da sede da superintendência, em Pirajá, e se deslocaram para verificar a ocorrência. Ao chegarem no local, os policiais viram um homem, ainda não identificado, com uma arma na mão e um suposto comparsa tentando fugir com o veículo de Neidson, quando houve o confronto.

Os policias acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu os suspeitos ao Hospital Roberto Santos, mas os dois não resistiram aos ferimentos. Conforme informações da polícia, o segundo baleado foi um adolescente sem participação no assalto.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os reflexos da ocorrência causaram um fluxo intenso na região.

