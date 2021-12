Tentativa de assalto e tiroteio causam pânico em shopping de Salvador

Uma tentativa de assalto aos seguranças de um carro-forte da empresa Brinks, na tarde desta terça-feira, 14, dentro do Salvador Shopping, terminou em tiroteio e causou pânico em clientes e pessoas que transitavam próximo ao estabelecimento.

Um vendedor, que não quis se identificar e que estava no primeiro dia de trabalho em uma loja que fica próxima ao local onde ocorreu a ação, contou que os homens chegaram no fim de tarde. "Por volta das 4h (16h), vi a entrada de dois homens pelo estacionamento G1, vestidos de preto e encapuzados, ambos com fuzis na mão. Percebi na hora que tinha algo errado", afirmou.

O atendente contou que a entrada dos homens aconteceu no momento exato em que os seguranças do carro-forte terminavam de descer a escada, com malotes de dinheiro.

"Tinha uns três seguranças. Quando eles viram os caras com os fuzis, um resolveu correr na direção da escada rolante, com a arma na mão, e outros correram em outra direção, mas foram seguidos por um dos ladrões. O outro ficou na porta, esperando o comparsa. Eu subi correndo para me esconder, foi assustador", revelou o vendedor.

Um taxista, que não quis se identificar, disse que três disparos foram efetuados, e que teve correria dentro e fora do shopping. A Polícia Civil informou que o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado e a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos investigam a tentativa de roubo a um carro-forte que deixava o shopping.

Informações preliminares dão conta de que quatro homens armados renderam os seguranças e, na fuga, fizeram disparos de arma de fogo, antes de deixarem o local em um Renault Sandero branco. Não há registro de pessoas feridas. Testemunhas já estão sendo ouvidas e qualquer informação sobre os autores deve ser enviada, anonimamente, ao Disque-Denúncia (71) 3235-0000 ou por meio do 190.

A assessoria de comunicação do Salvador Shopping informou que quatro homens tentaram assaltar um carro-forte no estacionamento do shopping. Ressaltou que a ação foi evitada por seguranças do centro de compras e da transportadora de valores. O órgão disse ainda que a polícia foi acionada e que seguiu o grupo, que fugiu em um veículo modelo Sandero branco.

Por meio da assessoria de imprensa, o estabelecimento confirmou que não houve feridos que o caso está sendo investigado pela polícia e ressaltou que a administração está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos.

Crime foi nesta terça, 13, no estacionamento do Salvador Shopping | Foto: Margarida Neide | Arquivo| Ag. A TARDE

Bandidos abordaram os seguranças de carro-forte no estacionamento | Foto: Shirley Stolze | Arquivo | Ag. A TARDE

adblock ativo