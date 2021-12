Tentativa de assalto assusta frequentadores de shopping

Uma tentativa de assalto a uma joalheria assustou quem estava no Shopping Bela Vista, em Salvador, na noite deste domingo, 13. A informação foi confirmada pela Superintendência de Telecomunicação das Polícia Civil e Militar (Stelecom).

Ainda segundo a Stelecom, equipes da 1ªCIPM/Pernanmbués já foram ao shopping e estão atrás de uma homem que conseguiu fugir do local.

De acordo com Joilson Amorim que passeava no estabelecimento, a maioria das lojas no shopping fecharam mais cedo devido ao ocorrido. "Houve muita correria aqui, as pessoas ficaram muito assustadas, crianças choraram", disse.

A reportagem tentou contato com a assessoria do Bela Vista, mas não obteve sucesso.

adblock ativo