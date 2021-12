Tentativa de arrastão e briga com tiros tumultuam a Barra

Princípio de arrastão no fim da tarde desta segunda-feira, 28, na Barra, em Salvador, gerou corre-corre e obrigou lojas a fecharem as portas. Segundo a PM, ninguém foi assaltado e os suspeitos, cerca de 10, conseguiram fugir.

A tentativa de arrastão ocorreu na praia em frente ao Forte de Santa Maria. Equipes da Polícia Militar estão no local e fazem buscas à noite para evitar outra ação dos bandidos. Mais cedo, uma briga no Porto da Barra também causou tumulto.

Com a praia lotada por causa do feriado do Dia do Funcionário Público, grupos brigaram e tiros foram disparados. Não há registro de feridos até o momento.

