Tensão faz ônibus deixarem de circular em Mata Escura

Embora a Polícia Militar (PM-BA) tenha intensificado o policiamento em Mata Escura (Salvador), desde a manhã deste sábado, 24, motoristas e cobradores voltaram a suspender, à tarde, a circulação das linhas de ônibus no bairro por conta do clima de insegurança, após os ataques ocorridos na sexta, 23.

O diretor de imprensa do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Daniel Mota, que esteve na região durante o dia, disse que a decisão de tirar os veículos da rota foi tomada devido à tensão e garantia de que novos ataques não voltem a ocorrer.

Ainda de acordo com o dirigente, não há previsão para a retomada das atividades. "Não podemos colocar em risco as vidas dos profissionais. Sem segurança, não tem como trabalhar", afirmou.

Depois da paralisação realizada na sexta, os ônibus voltaram a transitar normalmente no bairro na manhã deste sábado. Porém, mesmo com o reforço policial na região, no início da tarde a circulação foi suspensa mais uma vez.

Um morador, que não quis se identificar, entrou em contato com a redação de A TARDE e informou que os ônibus estavam sendo desviados para o fim de linha do Arvoredo, localidade próxima à Mata Escura.

Segundo ele, os passageiros precisavam descer do veículo e caminhar cerca de 2 km para chegar ao bairro. "Aguardei mais de uma hora para ir trabalhar, pois os coletivos e o ônibus particular da empresa não entraram no bairro", disse.

Apesar do clima de tensão, a população tentou voltar à rotina um dia após os ataques. Mesmo com o movimento menor, a manhã deste sábado foi de normalidade para parte dos moradores, que ocuparam as ruas, pontos de ônibus e estabelecimentos comerciais. Conforme a PM, quatro viaturas fazem ronda no bairro.

A reportagem de A TARDE tentou contato por telefone com a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar da Bahia e a Polícia Civil, mas até o fechamento não obteve sucesso.

