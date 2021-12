Tenente da PM é baleado no pescoço no Rio Vermelho

Um tenente da Polícia Militar (PM) de prenome Rafael foi baleado na madrugada desta sexta-feira, 28, por volta das 3h50, na rua Ilhéus, no bairro do Rio Vermelho. O crime aconteceu próximo à boate 30 Segundos, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

De acordo com as informações da assessoria de comunicação da PM, testemunhas que presenciaram o fato relataram que quatro homens, que estavam em uma caminhonete Mitsubishi, de cor prata, efetuaram o disparo que atingiu o policial no pescoço. Ele foi socorrido por um taxista para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

O PM passou por um procedimento cirúrgico nesta manhã e está no momento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo informações de colegas de farda, apesar do quadro grave, o estado dele é estável. Ele respira pela traqueia.

De acordo com o major Alexandre, subcomandante do 18 BPM (Centro Histórico), o tenente estava na boate em um momento de diversão com amigos de turma.