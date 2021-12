Tempo permanece instável em Salvador

O último dia do feriado prolongado foi marcado pelo mau tempo. As ondas na Baía de Todos os Santos chegaram a três metros de altura, o que afastou os banhistas da praia e fez com que a travessia Salvador-Mar Grande fosse suspensa.

Na segunda-feira, 27, o clima permanece instável. A previsão do tempo para a capital é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados, com possibilidade de chover a qualquer hora. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 28.

Neste domingo, 26, os fortes ventos de 23 km/h derrubaram o letreiro que fica na área externa do restaurante Habib's, no Jardim dos Namorados, orla de Salvador. Não houve feridos. O tempo chuvoso e frio fez com que baianos e turistas optassem por ficar em casa. As principais praias da orla estavam praticamente desertas durante a manhã.

Alguns surfistas se arriscavam na praia de Amaralina, onde a equipe de reportagem de A TARDE flagrou tartarugas mortas. O mesmo foi visto na praia da Paciência, no bairro do Rio Vermelho.

O Centro de Hidrografia da Marinha havia emitido um 'Aviso de Ressaca' para toda a área litorânea dos estados da Bahia e de Sergipe, que entrou em vigor das 18h de sábado, 25, e segue até às 9h da próxima terça-feira (28). Até lá, há previsão de ondas entre 2.5 e 3 metros de altura.

Na nota, a Capitania dos Portos da Bahia, as Delegacias da Capitania dos Portos em Ilhéus e Porto Seguro e a Capitania dos Portos de Sergipe recomendam atenção aos navegantes. A necessidade de precaução está sendo alertada por fonia, em VHF. Também foi encaminhado fax às marinas, iates clubes, além de empresas de transporte marítimo.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) havia registrado, até às 10h16 de ontem, cinco solicitações de emergência: uma ameaça de desabamento de imóvel, uma ameaça de queda de árvore, um desabamento parcial, um deslizamento de terra e um destelhamento. Até então, não havia registro de feridos.

Navegação

A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) informou que a travessia Salvador - Mar Grande só será retomada quando o clima melhorar, já que ainda não há condições de as embarcações navegarem com segurança.

Desde anteontem, as escunas de turismo não realizam a travessia devido ao mau tempo. O catamarã que liga Salvador a Morro de São Paulo operou com conexão em Itaparica, já que a navegação entre a capital e a Ilha de Tinharé estava imprópria em toda a extensão dos 60 km.

Com isso, os passageiros tiveram que embarcar no Terminal Náutico e seguiram de ônibus até o Ponta do Curral (Valença). De lá, faziam a travessia pelo mar até Morro de São Paulo.

Já no sistema ferry-boat, a ressaca parece não ter interferido muito, pois o movimento foi intenso. Sete embarcações faziam a travessia. Na manhã de ontem, o tempo de espera nas filas na volta à capital após o feriado prolongado foi de uma hora para pedestres e duas horas para veículos.

adblock ativo