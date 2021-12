Tempo instável permanece durante toda a semana em Salvador

O tempo deve permanecer instável nesta terça-feira, 24, com temperatura entre 23°C e 29°C, e pode continuar assim durante toda a semana, em Salvador.

Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a semana continue nublada e com chuvas passageiras em Salvador, na faixa litorânea e metropolitana do estado. A média de chuvas do mês de maio é de 359,9 milímetros. Do dia 1º de maio até esta terça, choveram 184,8 milímetros, o que corresponde a 51,4% da média do mês.

Mesmo com o tempo nublado, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) até o momento, não registrou pontos de alagamento e lentidão na cidade.

De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram registradas sete solicitações de emergência. Até as 8h43, foram duas chamadas de ameaças de desabamento de imóvel, uma ameaça de deslizamento de terra, uma árvore caída, um deslizamento de terra, um incêndio e uma infiltração. Sem registro de feridos. A Codesal recebe solicitações com o plantão 24 horas, atendendo pelo telefone gratuito 199.

