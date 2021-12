Tempo deve permanecer instável durante a semana

O mau tempo que atinge Salvador deve permanecer instável até o próximo final de semana, segundo informações do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o órgão, das 9h de domingo, 26, até as 9h desta segunda-feira, 27, choveu na capital baiana 86 milímetros.

Ainda segundo a meteorologista Cláudia Valéria, estamos em um período de chuva e de instabilidade. "Do dia 1° até hoje, já choveu 329 mm. É um número acima da média do mês, que é 309 mm", completou.

Ainda conforme o órgão, o tempo fica nublado com pancadas de chuvaa pelo menos até a quinta-feira, 30. "Por estarmos em um período instável, a chuva vai continuar durante essa semana, alguns dias mais fraca outros não", disse Valéria.

