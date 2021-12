Tempo deve permanecer chuvoso em Salvador até quarta

O tempo chuvoso que atingiu a capital baiana neste sábado, 9, deve permanecer pelos próximos três dias, segundo o informativo meteorológico da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Neste domingo, 10, a ocorrência de chuvas fracas ou moderadas é favorecida pela formação de uma Zona de Convergência de Umidade registrada no Recôncavo Baiano pela manhã, por volta de 9h.

A formação de áreas de instabilidade deve influenciar as condições do tempo até quarta-feira, 13. A previsão para esta segunda, 11, é de tempo nublado com chance de até 80% de chuvas e trovoadas. As temperaturas devem variar de 25ºC e 32ºC.

Já na terça, 12, haverá variação de nuvens com a mesma probabilidade de chuvas e trovoadas, e temperaturas variando entre 25ºC e 33ºC. Na quarta, 13, as temperaturas devem variar de 24ºC a 32ºC.

O volume de chuvas para este período será menor que o registrado neste sábado, quando um ciclone subtropical provocou ventos fortes e ondas de 3 a 5 metros de altura, de acordo com informações da Marinha. A chegada do ciclone assustou moradores de algumas localidades de Salvador, como mostram as imagens da praia da Barra:

Os bairros mais atingidos pela chuva deste sábado foram Alto do peru (4,6mm), Águas Claras (3,6mm), Pirajá (3,0mm), Nova Esperança (1,6mm), São Tomé de Paripe (1,6mm) e o centro da cidade (1,4mm).

"Diferente da tarde e noite de ontem (sábado), na madrugada e no início do dia tivemos uma redução muito grande dos índices de chuva nos nossos pluviômetros distribuídos em toda a cidade. Nas últimas horas, também não foi registrado chuva na grande maioria dos pluviometros de Salvador, o que assegura um pouco mais de tranquilidade à nossa população", afirma o diretor-geral da Codesal, Sósthenes Macedo.

A Codesal recebeu, desde o início das chuvas de ontem, 27 solicitações, sendo: 10 alagamentos de imóveis, 1 alagamento de área, 4 ameaças de desabamento, 1 àrvore caida, 1 ameaça de queda de árvore, 1 desabamento de imóvel, 1 desabamento de muro,4 destelhamentos, 1 infiltração e 3 deslizamentos de terra. Sem registro de ocorrências graves ou envolvendo vítimas.

