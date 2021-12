Depois de mais de uma semana de chuva, o tempo deve melhorar neste final de semana em Salvador. "De hoje (sexta, 26) para amanhã (sábado, 27) o sol já deve aparecer, mas ainda pode ter chuva isolada", explica a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com ela, com a melhoria do tempo, os soteropolitanos podem deixar o guarda-chuva em casa, já que não há previsão de novas frentes frias atingindo Salvador.

Apesar de ter tido mais de uma semana de chuva, a meteorologista diz que o nível ainda está baixo. A média é chover 326,2 milímetros no mês de abril, mas até esta quinta foram registrados apenas 176,4 mm. Apesar de faltar apenas quatro dias para encerrar o mês, Cláudia Valéria diz que o baixo nível não é preocupante. "No Nordeste é comum a variabilidade do período chuvoso", esclarece.

