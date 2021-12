Tempo deve melhorar e final de semana será de sol

Quem está preocupado com as comemorações do Dia das Crianças, neste sábado, 12, pode ficar tranquilo. A chuva que atinge Salvador nesta quinta-feira, 10, deve passar e o sol deve voltar a aparecer no final de semana, de acordo com a previsão da meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

"Hoje (quinta) e amanhã (sexta) deve chover, mas amanhã terá maiores períodos de abertura (céu mais limpo). No final de semana, o sol já deve aparecer", explica Cláudia.

Enquanto o tempo não melhora, os soteropolitanos enfrentam um dia de aguaceiro. Choveu 137,6 mm nas últimas 24 horas, mas do que a média climatológica para o mês de outubro, que é de 123 mm.

"Nessa época não tem muitos eventos de chuva e quando tem é restrito a poucos dias, depois melhora", explica a meteorologista. De acordo com ela, o mau tempo desta quinta é consequência da convergência de nuvens formadas com a umidade que vem do oceano.

