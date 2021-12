Tempo de espera para embarque no ferry é de 2h neste sábado

Os motoristas e passageiros que saem de Salvador em destino à Ilha de Itaparica, por meio do sistema ferryboat, estão tendo que esperar cerca de 2 horas para embarcar na manhã deste sábado, 24.

De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), que administra temporariamente o serviço, as embarcações Ivete Sangalo, que voltou a funcionar na tarde da última sexta-feira, 16, e Maria Betânia realizam a travessia, que é feita em sistema bate-volta.

Segundo o órgão, a travessia será feita até as 23h30, mas se houver demanda, o serviço pode ser prorrogado.

Lanchas - O movimento de passageiros que realizam a travessia por meio das lanchas, no Terminal Náutico da Bahia, no Comércio, também é intenso nesta manhã. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab ), as embarcações estão operando desde as 5 horas, com lanchas saindo a cada 15 minutos. Oito equipamentos estão em tráfego e outras quatro em reserva.

As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com mar calmo e ventos fracos. As lanchas de Mar Grande funcionarão hoje até as 20 horas, quando será feita a última viagem saindo de Salvador. No sentido inverno, o último horário será às 18h30.

