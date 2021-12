Tempo de espera para embarque no ferry cai para menos de 1h

O fluxo de pessoas no terminal do ferryboat de São Joaquim caiu no início da tarde desta sexta-feira, 23. Pedestres e motoristas estão com um tempo de espera para o embarque estimado em menos de 1h, segundo a Internacional Travessias Salvador.

>> Lachas da travessia para Mar Grande voltam a operar após suspensão

No período da manhã, os passageiros tiveram que esperar cerca de 1h30 para fazer o embarque e realizar a travessia até o terminal de Bom Despacho, na ilha de Itaparica. Os ferries operam sem parar desde as 4h desta quinta, 22, e encerram as atividades às 23h30 desta sexta.

Retorno do feriado

Para retorno do feriado junino, as embarcações sairão do terminal de Bom Despacho a partir das 5h deste domingo, 25, até as 23h30 de segunda, 26. Serão 24h de travessia sem interrupção.

