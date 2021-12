Tempo de espera no ferry chega a 3h para veículos

O tempo de espera de veículos para embarcar nos terminais do ferryboat chega a três horas na tarde desta segunda-feira, 28. Para pedestres, a espera dura em média meia hora, mesmo intervalo de saída das embarcações. Segundo a assessoria, a perspectiva é que o movimento de carros siga contínuo.

Para ajudar na demanda, dos dias 29 para 30 e do dia 30 para o dia 31 o ferry funcionará com esquema de 24 horas. Estão em funcionamento as embarcações: Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Anna Nery, Dorival Caymmi, Agenor Gordilho e Zumbi dos Palmares.

Catamarãs e as lanchas rápidas

As travessias Salvador-Mar Grande e Salvador-Morro de São Paulo não apresentam fila nesta segunda. Para evitar espera, os veículos estão saindo a cada 15 minutos. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o esquema especial vai durar enquanto houver grande demanda.

Rodoviária

De acordo com informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia Transporte e Comunicações da Bahia ( Agerba), as empresas de ônibus irão disponibilizar 300 horários extras, além dos 540 já oficiais.

A previsão é que do dia 29 ao dia 31 passem pela rodoviária 100 mil pessoas com destino ao extremo sul da Bahia (Porto Seguro, Itacaré, Ilhéus) e a Chapada Diamantina, principais destinos dos turistas.

Rodovias

O fluxo de veículos pelas rodovias que cortam a Bahia é tranquilo. Segundo a Via Bahia Concessionária de Rodovias S/A (BR-116 / 324), a previsão de aumento do fluxo é de 2,6% até o de 31.

Já para quem trafega pela estrada do Coco a previsão é que do dia 30 até o dia 2, 180 mil veículos passem pela via, uma média de 45 mil veículos por dia, segundo a Concessionária Litoral (BA-099).

