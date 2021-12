Tempo de espera na fila do ferry chega a 6 horas

A fila de espera para embarque no ferryboat no terminal de Bom Despacho, neste domingo, 17, é grande e se aproxima de Ilha Grande. Para os pedestres, no entanto, o fluxo segue sem problemas.

Com o fim do feriado da Independência, a volta a Salvador é tranquila nas estradas estaduais e federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a BR-324 não apresenta grande congestionamento e a Estrada do Coco, conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), tem movimento normal.

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informa que nas principais vias da cidade também não há alterações significativas no trânsito.

