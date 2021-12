Tempo continua instável em Salvador

Com previsão de chuvas a qualquer momento do dia, o tempo em Salvador continuará instável até este sábado, 25. De acordo com a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim, em alguns momentos as chuvas poderão ser fortes, com pouca abertura do sol. A previsão é que esse tempo chuvoso só diminua a partir de domingo, 26.

Segundo Pegorim, a recente passagem de uma frente fria pelo litoral sul da Bahia aumentou a entrada de umidade marítima no leste e no sul do estado. Nos próximos dias, nuvens de chuva continuam a se formar no litoral do Bahia, mas não há expectativa de temporais.

*sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

