Tempo chuvoso deve permanecer em Salvador após chegada de frente fria

O tempo chuvoso que atingiu Salvador deve permanecer até quarta-feira, 24, em função de uma frente fria que chegou à Bahia neste fim de semana. Segundo a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas atingiram, principalmente, as regiões central e oeste do estado.

"Estas regiões registram o período chuvoso de agora até março e abril, diferente do que acontece na faixa litorânea, onde a chegada da frente fria provocou essas chuvas em volumes elevados também na capital", explica.

A especialista destaca que a estação da primavera é um momento de transição, que tem dias com características de verão e outros com tempo nublado e chuvoso. Por isto, a previsão é de instabilidade para esta semana, com sol e chuva.

"Esta situação é comum, apesar de não ser muito frequente neste período. O mais frequente é dias ensolarados, mas estes eventos de chuva também ocorrem neste período de transição", ressalta Cláudia Valéria.

As chuvas provocaram a suspensão da travessia marítima Salvador-Mar Grande. Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o sistema não funcionou neste domingo, 21, e nesta segunda, 22, não foi retomado devido às condições desfavoráveis de navegação na Baía de Todos-os-Santos, que segue com mar agitado e ventos fortes.

Também permanecem suspensas nesta segunda as operações das escunas que fazem o passeio turístico pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos.

A travessia entre Salvador e Mar Grande está suspensa desde domingo

Previsão

Segundo o Climatempo, a previsão para esta segunda, 22, é de períodos nublados, com chuva a qualquer hora. O sol deve aparecer, mas as nuvens se mantêm durante o dia.

A previsão é que o volume de chuva atinja os 12mm. Já a temperatura deve ficar entre a mínima de 23ºC e a máxima de 28ºC. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a capital baiana terá ventos fracos a moderados, e a umidade varia de 665% a 95%.

Da mesma forma, a previsão para esta terça é de sol com muitas nuvens durante o dia, com chuvas a qualquer hora e ventos moderados. O volume de chuvas deve atingir os 2 mm e a umidade varia de 72% a 79%. A temperatura vai ficar entre 22º C e 29º C.

Já na quarta, 24, o tempo deve ser de sol com algumas nuves e chuvas rápidas durante o dia e a noite. Está previsto um volume de 2mm e a temperatura deve ficar entre 21º C e 30º C.

Para quem está pensando em praia, sol e calor, a quinta-feira, 25, deve ser um dia bom para um passeio pela orla. Segundo o Climatempo, Salvador deve ter dia de sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A temperatura deve oscilar entre 20º C e 30º C.

A tendência segue na sexta, 26, que terá sol e poucas nuvens, sem chuvas.

