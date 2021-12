Tempo chuvoso continua na capital até quinta-feira

A capital baiana ainda terá tempo nublado e chuvoso durante os próximos três dias. Ainda segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima ficará em torno de 30° C e a mínima em 23° C.

No Estado, o tempo deve permanecer nublado com chuva fraca na região do Recôncavo Baiano, chuva isolada no sul, nordeste e área da Chapada. Nas demais áreas irá oscilar entre tempo nublado e claro.

O plantão da Codesal permanece atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

