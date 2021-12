Tempo à espera do ferry é o mesmo gasto na estrada

Os motoristas que decidiram fazer a travessia da capital para a Ilha de Itaparica (Grande Salvador), na manhã desta sexta-feira, 21, tiveram que enfrentar cerca de quatro horas na fila para embarque de veículos, tempo equivalente à viagem de 231 km, caso optassem em seguir pelo continente.

De acordo com a assessoria de comunicação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), o sistema continua a operar com três das sete embarcações da frota: Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anna Nery.

Saindo com destino à Praia de Gameleira, em Mar Grande, o engenheiro civil Paulo Nunes, 48, calculou ter levado duas horas entre a Feira de São Joaquim e o pátio do embarque de veículos. "O ferryboat só chegou a esse estágio lamentável graças ao governador do Estado", opinou.

De férias, Nunes disse que irá passar o Natal em Salvador, mas resolveu antecipar a arrumação da casa de veraneio para a virada do ano: "Apesar de a ilha estar completamente abandonada, ainda continuo a frequentá-la para aliviar o estresse do cotidiano na cidade".

Assim como ele, o professor de educação física Pedro Augusto, 29, entrou na fila por volta das 9h, quando estava na altura da Feira de São Joaquim. "A fila não está grande. O problema é que, com poucas embarcações, torna-se longa. Só vou porque preciso mesmo", lamentou, já por volta das 11h30. Conforme a assessoria da Agerba, os ferries devem operar em regime extraordinário de 24 horas, durante o fim de semana antes do Natal.

Ainda de acordo com a assessoria de comunicação do órgão, os horários extras começam a partir das 23h. A assessoria reiterou que, caso a demanda de pedestres aumente no sistema é possível adotar o esquema de travessia por lanchas, a partir do Comércio.

Acidentes - Apesar de o movimento de saída ser considerado "normal" pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três acidentes, sem vítimas, foram registrados na BR-324, entre 6h e 17h desta sexta. Segundo estimativa da ViaBahia, concessionária que administra as BRs 324 e 116, cerca de 600 mil veículos devem passar pelas rodovias federais que cortam a Bahia, até a virada do ano.

A ViaBahia informou que as obras foram suspensas para o trânsito fluir. E orientou os motoristas que retornem à capital na tarde de quarta-feira e na manhã de quinta-feira, para evitarem pegar trânsito pesado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um acidente sem vítimas foi registrado nas rodovias estaduais, por volta das 13h, na BA-522, próximo a Candeias (GrandeSalvador).

Conforme a PRE, com exceção da BA-099 (Estrada do Coco), principal acesso ao litoral norte, as demais rodovias estaduais tendem a manter o fluxo na normalidade.

Rodoviária - Com a expectativa de que 40 mil pessoas utilizassem a Estação Rodoviária ontem, o movimento de passageiros foi tranquilo pela manhã. Para atender à demanda esperada, de 320 mil pessoas, 1.800 horários extras e 540 regulares são oferecidos. Na avaliação da advogada Marta Oliveira, 30, foi fácil comprar bilhetes para a cidade de Milagres (a 232 km da capital), onde vai passar o Natal com o filho Eduardo, 5, com o restante da família.

"Hoje em dia podemos comprar as passagens e recebê-las em casa", afirmou ela, antes de enfrentar quatro horas de viagem até o destino final. "Quem está ansioso mesmo é meu filho, por ser a primeira vez que vai ao interior de ônibus", riu.

adblock ativo