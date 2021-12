Temperatura está acima da média em Salvador

Que o verão é a estação mais quente do ano não há dúvida, mas a temperatura está acima da média nos últimos dias em Salvador. De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria Silva, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros têm registrado entre 33º e 33,5º na capital baiana, sendo que a média climatológica para o mês de março é de 30º, confirmando esse como o verão mais quente dos últimos sete anos.

"Está superior a média, que é de 30º. A temperatura máxima tem ficado na casa de 33º e 33,5º em Salvador, mas chegou a registrar 34,5º no dia 5 (de março), que foi o dia mais quente desse verão", explica a meteorologista.

Segundo ela, a falta de chuva tem contribuído para aumentar a temperatura na cidade. "Sem chuva, os dias ficam mais claros e com mais radiação. Na área com maior influência urbana, onde há alta concentração de veículos e prédios, a temperatura ainda aumenta entre dois e três graus. Isso já incomoda bastante, principalmente o soteropolitano que tem o hábito das outras três estações do ano de temperaturas máximas de até 30º".

Prevenção - Como não há previsão de temperaturas mais amenas a curto prazo, a população deve redobrar os cuidados com a saúde. De acordo com a coordenadora da Sociedade Brasileira de Dermatologia - Regional Bahia (SBD), Irene Spínola, nesse período aumenta a incidência de radiação solar.

"É necessário prestar atenção com a hidratação, principalmente por via oral. O ideal é sair no início (antes das 10 horas) e final do dia (a partir de 16h), mas quem não puder, deve usar fatores de proteção, como roupas leves, chapéus, e filtro solar, principalmente na face e nas orelhas, no caso dos homens", indica a médica, lembrando que o rosto é a região onde há maior incidência de câncer de pele.

As altas temperaturas também contribuem para o surgimento da sudamina, as conhecidas brotoejas infantis. "O suor excessivo pode causar irritação, inflamar e até infectar a pele. Para evitar o problema, é necessário diminuir a temperatura do corpo, usando roupas mais leves e aumentando a frequência dos banhos, que devem ser frios", orienta a dermatologista.

adblock ativo