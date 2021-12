Telhado desaba e uma pessoa fica ferida em Stella Maris

Uma pessoa ficou ferida depois que o telhado de uma casa no bairro de Stella Maris desabou na manhã desta segunda-feira, 14. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o atendimento à vítima, infomormou que ela foi encaminhada para o Hospital Geral Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, com suspeita de fratura.



De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente ocorreu por volta das 10h30, no condomínio Mar Onda Azul, que fica na Alameda Praia de Caratingui, ao lado de um posto de combustíveis.

Uma equipe do Samu foi encaminhada para o local para prestar atendimento à vítima. Moradores do condomínio foram orientados a entrar em contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Não há mais detalhes sobre o desabamento.

