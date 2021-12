Telhado de casarão desaba no Centro Histórico de Salvador

Sete pessoas foram resgatadas após o telhado de um casarão desabar na manhã desta segunda-feira, 25, no Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), as sete pessoas (duas crianças, um idoso e quatro adultos) estavam presas no imóvel.

Segundo o morador da residência, identificado como Luiz, em reportagem da Tv Record Bahia, o telhado desabou por volta das 5h. Esta é a terceira vez que o imóvel sofre algum desabamento durante os quinze anos que Luiz mora no local.

Já é o terceiro problema que o imóvel apresenta em 15 anos | Foto: Divulgação | CBMBA

Outras cinco pessoas que também estavam na edificação, numa área que não foi atingida, foram orientadas pelos bombeiros militares a deixarem a estrutura.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) já fez a avaliação interna do imóvel.

adblock ativo