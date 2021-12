Teleférico de prédio no Corredor da Vitória é leiloado pelo TRT

O teleférico de um prédio no bairro do Corredor da Vitória é um dos destaques do leilão promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA), que será realizado em agosto. Com capacidade para quatro passageiros, o equipamento era utilizado em um dos condomínios junto ao mar e é avaliado em R$ 1 milhão, com lance inicial de R$ 500 mil.

Além do teleférico, também será leiloado um prédio comercial com cerca de 25.000 m², onde funcionava a empresa de eletrônicos Semp Toshiba, no bairro de Águas Claras. O imóvel está cotado em R$ 13,95 milhões, e tem lance inicial de aproximadamente R$ 6,98 milhões. O lote abrange o prédio de escritório com dois andares, campo de futebol, quatro quiosques e dois galpões.

O TRT5-BA informou que serão disponibilizados 359 lotes, distribuídos entre casas, apartamentos, terrenos, veículos, máquinas e equipamentos. Os lances já podem ser apresentados pelo site do leilão ou no pregão presencial, que acontecerá no dia 1º de agosto às 8h30, no auditório do Fórum do Comércio, em Salvador.

