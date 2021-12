Tecon é notificada sobre embargo de obras de expansão em terminal do porto

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) notificou nesta quinta-feira, 28, o Terminal de Contêineres de Salvador (Tecon) do embargo da pasta para as obras de ampliação no porto da capital baiana. A ordem de paralisação das intervenções foi apresentada em reunião entre integrantes da pasta e representantes legais da empresa.

A Sedur teve que fazer o embargo desta forma porque foi impedida pelo Tecon, na quarta-feira, de vistoriar as obras. Com a notificação, a empresa, que integra o grupo Wilson Sons, precisa paralisar as obras imediatamente. As intervenções, que começaram em novembro do ano passado, estavam ocorrendo de forma irregular porque não possuem licença urbanística da Sedur.

Ao A TARDE a secretaria informou que o Tecon se comprometeu a entrar com o pedido de licenciamento até hoje. Só após a Sedur conceder esta autorização é que a empresa estará liberada para retomar a construção. A secretaria analisou previamente a documentação apresentada pelo terminal e concluiu que ele não precisará de licença ambiental do município, já que as emitidas por Ibama e Inema atendem à legislação vigente.

Questionada sobre quais contrapartidas serão exigidas para minimizar os impactos urbanísticos causados pela obra, a pasta disse que a necessidade delas só será medida após a Sedur ter acesso ao projeto arquitetônico da ampliação.

Documentos

A empresa entregou na terça-feira à Sedur documentos para buscar atestar a regularidade das obras. Na documentação anexada estão o projeto executivo de ampliação do porto, além de licenças da Capitania dos Portos, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Inema. A renovação do licenciamento, feita pelo órgão estadual ambiental, foi realizada em 25 de julho do ano passado, com validade até 17 de fevereiro de 2022. Procurada mais uma vez por A TARDE, a empresa disse que não se pronunciaria.

Com a ampliação, a expectativa é que o Terminal de Contêineres soteropolitano passe a ser o maior do Nordeste. No ano passado, foram movimentados 203.979 contêineres, mas, com a expansão, a capacidade deve chegar a 715 mil anuais. A obra terá investimento total de R$ 715 milhões.

