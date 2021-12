Tecnologia que identifica pessoas pela face deve ser entregue em junho

O projeto piloto de identificação facial no aeroporto, nas estações de metrô e nos shoppings deve começar até junho deste ano. O prazo foi divulgado pelo governador Rui Costa (PT) nesta sexta-feira, 9, durante evento para entrega de nova passarela do metrô do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo o governador, a tecnologia, que já é usada em alguns países, vai facilitar a identificação de pessoas que possuam mandados de prisão em aberto.

“Com certeza, seremos o primeiro estado a ter essa tecnologia avançada de processar imagens de câmera. Além da acessibilidade, estamos cuidando para ter muita segurança nessas passarelas e nas áreas em torno das estações do metrô, garantindo monitoramento 24h”, falou Rui.

