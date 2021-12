Técnicos vistoriam sistema de segurança da Barragem de Pituaçu

Técnicos da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) vistoriaram na manhã deste sábado, 27, os equipamentos de segurança instalados na Barragem de Pituaçu, em Salvador, responsável pelo acionamento das sirenes de alerta.

O motivo da inspeção se deve a uma possível falha do equipamento, que emitiu aviso sonoro na madrugada de sexta-feira, 26, por vários minutos, levando pânico aos moradores da comunidade do Bate-Facho, no Imbuí,

Segundo informações da assessoria da Embasa, não há previsão para o término do serviço e a barragem não apresenta nenhum tipo de risco.

Legislação

O sistema de alerta da barragem de Pituaçu é de caráter preventivo e está sendo implantado para atender à Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334/2010). No entanto, a instalação total do equipamento está prevista para terminar daqui a três meses.

A barragem de Pituaçu foi usada para servir a população de 1906 a 2002. De acordo com a Embasa, em 2016, foram feitos reforços na estrutura dos vertedores e implantação de um sistema de drenagem interno para controlar o fluxo de água e ampliar a segurança.

