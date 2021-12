Técnicos prometem surpresa no show de fogos

>>Onde você vai ver a queima de fogos na noite da virada?

Nem só de fogos viverá o céu da Barra no Réveillon deste ano. Os responsáveis pelo show pirotécnico pedem que o suspense seja mantido, mas adiantam que, além de muitas cores, formas e luzes, soteropolitanos e turistas terão um adicional na meia-noite da sexta-feira, 31, na Barra.

“É algo que eu, pelo menos, nunca vi no Brasil. Só posso adiantar que será uma grande surpresa”, garantiu Adriano Ribeiro, o dono da R. A. Pirotecnia, empresa responsável pelo show.

As três balsas que nesta quarta-feira, 29, passam pela última revisão antes de seguir rumo à Capitania dos Portos em Salvador, e depois para a região da Barra, levam, além da ‘surpresa’, 15 toneladas de fogos de artifício no total. Distantes pelo menos 500 metros do continente, as balsas estarão distribuídas entre o Farol e o Cristo.

Corações e estrelas - A Prefeitura de Salvador disponibilizou R$ 762 mil para a queima. Na pirotecnia contratada estão previstos corações, estrelas, chuvas em “W” e em ‘Z”, nas cores verde, amarela, dourada e prata.

O suficiente para não cansar os olhos durante os 16 minutos de estouro previstos. A veterinária Diana Campos, 23, conta que a Barra este ano é uma opção mais cômoda e barata e cobra: “Queria ver mais novidades nos fogos este ano, mais diversidade nos tipos e formas”.

A organização do Réveillon é feita pela Secretaria de Turismo de Salvador (Saltur). Além da Barra, serão dez pontos de fogos: Boa Viagem, Cajazeiras, Piatã, Jardim de Alah, Amaralina, Ribeira, Periperi, Ilha dos Frades, Bom Jesus dos Passos e Paramana.

“A orientação é ir com o coração tranquilo e pensando na segurança. As áreas de isolamento estarão sinalizadas”, pontuou o coordenador de eventos da Saltur, Pedro Machado.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta quarta-feira, 29, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo