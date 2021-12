Técnicos da Sucom obedecem ordem judicial para derrubar barracas de praia

>> Você concorda com a demolição das barracas de praia da orla de Salvador?

Emoção marca a demolição das 89 barracas de praia na orla de Salvador, que começou na manhã desta terça-feira, 18, por determinação judicial. O comerciante David Mesquita, 53 anos, tentou segurar um técnico da Superintendência de Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) quando viu o trator passar por cima da sua barraca. Ele foi imobilizado por policiais federais, que acompanham a operação.



Outra proprietária de barraca desmaiou em Pituaçu ao presenciar a mesma cena que David, de acordo com colegas. Outros choraram com a situação. Outros cinco podem respirar tranquilos pois o advogado dos barraqueiros, João Maia Filho, acertou com a Polícia Federal (PF) que seus equipamentos não serão demolidos. Técnicos da Sucom insistiam em demolir todas as estruturas e só voltaram atrás após o acordo.

Até o final da manhã desta quarta, a operação apresentou o saldo de 52 demolições: 10 em Piatã, 16 em Jaguaribe, 7 na Terceira Ponte, 3 na Pituba e 16 em Jardim de Alah. Devido ao grande número de barracas, a operação deve durar quatro dias.



Na primeira etapa, em agosto do ano passado, operários da superintendência demoliram, entre as praias de Amaralina e Piatã, 75 barracas condenadas pela Vigilância Sanitária. De acordo com informações da Sucom, todas as unidades apresentavam mau estado de conservação e condições higiênicas inadequadas.



*Com redação de Paula Pitta | A TARDE ON Line

