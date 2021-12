Técnicos avaliam estragos no Centro de Convenções

Técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e da Defesa Civil já estão no Centro de Convenções da Bahia. Eles chegaram por volta das 9h30 deste sábado, 24, e fazem fotos do local auxiliados por um drone. Parte do equipamento desabou na noite desta sexta-feira, 23. Ainda nesta manhã, três placas se soltaram da estrutura, uma delas de vidro.

De acordo com a Secretaria de Comunicação do Governo (Secom), os Bombeiros ainda trabalham buscando estabilizar o local. Segundo a secretaria, uma perícia será feita após 72h, assim que o local estiver seguro para que os técnicos do DPT e Defesa Civil possam entrar no local.

O comandante-geral do CBM, coronel Francisco Telles, destacou, por meio de nota, que o cordão de isolamento no entorno do centro ficará por tempo indeterminado garantindo a segurança dos moradores daquela localidade.

Em nota, divulgada nesta madrugada, a Secom informou que técnicos da Secretaria do Turismo (Setur), Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, coordenados pelo comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Francisco Teles, trabalharam durante toda noite no local. Informou ainda que "o trabalho conjunto do Governo do Estado tem como objetivo assegurar a retomada das obras de recuperação do Centro de Convenções o mais rápido possível, garantindo a reabertura do Centro".

Acidente

Uma parte do Centro de Convenções de Salvador desabou na noite da sexta. Os soldados da Polícia Militar Patrícia dos Santos Góes, 41 anos, Fábio Miranda Santos, 32 anos, e Arivalter Fernandes dos Santos, 49 anos, estavam em serviço no local e sofreram escoriações leves. Eles foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o secretário de Turismo do estado, José Alves, o espaço passará por uma avaliação detalhada a partir deste sábado para depois emitir o parecer técnico sobre os estragos.

Alves ressaltou que a parte afetada não estava em reforma, e que existe um "plano B" para a realização do Congresso internacional de Odontologia da Bahia, previsto para novembro.

Reforma

O Centro de Convenções havia passado por intervenções no Teatro Iemanjá, onde vigas, dutos e telhas foram substituídos. As torres das saídas de emergência e portas corta-fogo foram recuperadas, assim como as instalações dos banheiros.

Os serviços incluíram recuperação de estruturas de concreto que apresentavam problemas. Também foram feitos serviços de revisão hidráulica e elétrica, pintura, revisão de forro e substituição de carpete. No total, foram investidos cerca de R$ 15 milhões.

O primeiro grande evento marcado no Centro de Convenções após a reforma era o Congresso Internacional de Odontologia, previsto para acontecer no dia 2 de novembro, e que deveria reunir cerca de oito mil participantes.





