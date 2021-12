Técnico em refrigeração é morto por homens encapuzados

“É meu filho, que covardia. Mataram meu filho”, repetia, em prantos, a mãe do técnico em refrigeração Reinaldo de Abreu Santos, de 36 anos, executado a tiros por volta das 14h desta quinta-feira, 27, na localidade da Baixa da Égua, no Engenho Velho da Federação.

Testemunhas relataram que ele foi retirado de casa por cerca de 20 homens encapuzados e fortemente armados. Segundo a perícia, o corpo da vítima apresentava pelo menos 50 perfurações oriundas de pistolas 9 mm e 380. “Eu só ouvi o ‘trá-trá’. Parecia uma metralhadora. Estou até agora me tremendo”, contou uma moradora, ainda assustada com o poder de fogo que deixou paredes de alguns imóveis crivadas de balas.

“Eu tava vendo televisão quando aconteceu. É a primeira vez que vejo isso por aqui. Tenho pressão alta, passei mal. Tem que ter coração pra presenciar uma coisa dessas. Foi horrível. Vou me mudar daqui. Acho que não termino o ano morando nessa casa”, relatou, sob anonimato, a dona de uma residência situada a poucos metros da cena do crime.

Por meio da assessoria, a Polícia Militar informou ter realizado rondas na região em busca dos suspeitos, além de uma operação em parceria com as unidades da 11ª CIPM (Barra/Graça), 12ª CIPM (Rio Vermelho), 35ª CIPM (Iguatemi) e 41ª CIPM (Garcia/Federação).

Até o início da noite desta quinta, ninguém foi preso. A motivação e autoria do assassinato são investigadas pelo Departamento de Homícidios e Proteção â Pessoa (DHPP).

Uma surpresa pavorosa

Um vizinho afirmou à reportagem de A TARDE estar surpreso com o assassinato de Reinaldo, a quem definiu como “uma pessoa boa e batalhadora”. “Eu conhecia Nado há mais de dez anos. Ele sempre foi um cara trabalhador, honesto e que não se envolvia com coisa errada. Todo mundo conhecia ele. Se você perguntar a qualquer pessoa, vai ouvir a mesma coisa que estou te falando sobre ele”, descreveu.

O técnico em refrigeração morava na Ladeira do Scorpion, perto do lugar onde foi morto. Ele deixa mulher e uma filha pequena. Abalados, parentes de Reinaldo precisaram ser retirados do local.

