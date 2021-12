Técnico de som é baleado em tentativa de assalto

O técnico de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, foi baleado no rosto no início da tarde deste domingo, 4, na rua Silveira Martins, no Saboeiro, em Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), ele estava em um ponto de ônibus quando três homens anunciaram um assalto. Fernando teria reagido e um deles efetuou o disparo. Ele foi socorrido por um amigo, que o levou para o Hospital Roberto Santos.

No Facebook, a amiga de Fernando, Alessandra Pamponet, falou sobre ele. "Venho aqui pedir um minuto de oração para o meu companheiro e amigo. Homem sério, batalhador que sempre dedicou os seus dias a contribuir com o desenvolvimento das pessoas dividindo os seus conhecimentos e valores éticos. O seu estado é gravíssimo e precisamos fazer uma corrente de oração", escreveu. A reportagem não conseguiu mais informações sobre o estado de saúde de Fernando.

