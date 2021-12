Técnico de som baleado em assalto está sedado após cirurgia

O técnico de som José Fernando Álvares Gundlach, 62 anos, que foi baleado no rosto durante assalto no Saboeiro, continua sedado após passar por cirurgia. De acordo com a assessoria do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), Gundlach está entubado.

Amigos do técnico de som postaram nas redes sociais que o estado de saúde dele é gravíssimo, mas a unidade de saúde não se pronunciou sobre isso.

A vítima foi abordada por três homens quando estava em um ponto de ônibus no bairro do Saboeiro. Durante a ação, os criminosos atiraram contra Gundlach, que foi socorrido por um amigo e levado ao hospital.

