Técnica em enfermagem é assassinada e namorado é procurado

A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva para Marco Aurélio da Conceição Machado, 24 anos, suspeito de ter matado a namorada, Jeiza de Jesus Andrade, 27 anos.

A técnica em enfermagem foi encontrada morta no final da manhã de domingo, 28, dentro da casa onde morava na 1ª Travessa Luís Viana Filho, em Nova Brasília de Itapuã.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicação das Polícias (Stelecom), há indícios de que a jovem foi asfixiada. Além disso, marcas de violência foram encontradas em algumas partes do corpo da vítima pela equipe de perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O namorado da vítima é suspeito de ter cometido o crime. De acordo com a Polícia Civil, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão nas ruas tentando localizar Marco Aurélio.

O principal suspeito do crime é o namorado dela, um homem de prenome Marco. Jeiza é natural da cidade de Jequié e morava sozinha em Salvador.

