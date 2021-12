Te Deum marcará início das comemorações ao Dois de Julho

Para marcar o início dos festejos pela conquista da Independência do Brasil na Bahia, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, presidirá o Te Deum na próxima sexta-feira, 1, que acontecerá na igreja São Pedro dos Clérigos próximo ao Terreiro de Jesus. A cerimônia terá início às 9h, e contará com a presença de autoridades civis e militares.

Segundo a Arquidiocese de Salvador, o Te Deum (A Ti, Deus!) é um hino cristão utilizado especialmente como parte do Ofício de Leituras da Liturgia das Horas e em outros eventos solenes de ações de graças. Da autoria de Santo Ambrósio e de Santo Agostinho foi pronunciado pela primeira vez no ano de 387.

