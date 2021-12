TCU vai julgar Siemens por obra no metrô de Salvador

Salvador não escapou de desvios promovidos nas obras do metrô. Com o mesmo pivô do caso de São Paulo, a Siemens, processo de superfaturamento de R$ 166 milhões aguarda julgamento no Tribunal de Contas da União (TCU).

A ação envolve, além da Siemens, as construtoras Camargo Correia e Andrade Gutierrez, que fazem parte do consórcio. O TCU está na fase de análise da defesa das empresas envolvidas.

A obra do metrô de Salvador já dura mais de 13 anos e o suposto superfaturamento alcançaria R$ 400 milhões em valores corrigidos. No fim do ano passado, o TCU determinou que a Siemens recolhesse os valores corrigidos aos cofres públicos ou apresentasse defesa.

O Metrosal, nome do consórcio que junta as três empresas, nega a acusação de superfaturamento e irregularidades na licitação.

