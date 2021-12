Taxistas vão poder cobrar 20% sobre a bandeira 2 em festas

O novo regulamento do Serviço de Transporte Individual de Passageiro por Táxi (Setax) de Salvador foi apresentado nesta segunda-feira, 14, pelo prefeito ACM Neto (DEM) e pelo secretário municipal de Mobilidade Urbana, Fábio Mota no Palácio Thomé de Souza. Dentre as mudanças, se torna legal a cobrança de 20% a mais no valor da corrida quando houver a partir de três pessoas no carro durante eventos de grande apelo popular, como Carnaval, festas juninas, shows ou jogos de futebol, quando já é permitida a Bandeira 2.

O uso da Bandeira 2 foi ampliado nos finais de semana, permitindo a cobrança durante o dia inteiro nos sábados, domingos e feriados; antes, a autorização se restringia das 14h de sábado até as 6h de segunda-feira. Além disso, agora está oficalizada a bandeira mais cara durante todos os dias no mês de dezembro.

Já a medida facultativa de cobrar taxa pelo uso de ar-condicionado durante as corridas se tornou proibida. Porém, quando o trajeto incluir passagem por alguma praça na saída de Salvador, será obrigação do cliente arcar com o valor do pedágio.

Além dos direitos e deveres individuais dos taxistas, as empresas terão que adaptar 10% da sua frota para pessoas com deficiência de locomoção. Esses veículos terão prioridade nos pontos de paradas da cidade.

As novas regras foram estabelecidas por uma equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), após discussões com a categoria, e validado pela Procuradoria Geral do Município (PGM). Para o prefeito, o documento é uma garantia para a categoria: "Os taxistas não ficaram mais vulneráveis à mudança de governos".

Penalização

O motorista poderá perder seu alvará caso dirija sem autorização, adulte o taxímetro, atente contra preposto da fiscalização, cometa crime doloso ou fique dois anos sem realizar as vistorias.

Além disso, serão consideradas infrações: transferência do controle societário da pessoa jurídica autorizada sem anuência prévia; penhora ou apreensão das quotas, ações ou veículos vinculados de pessoa jurídica permissionária; cobrança de tarifa indevida ou não autorizada; em casos de desvio comportamental do condutor, oferecendo riscos à segurança ou à saúde do usuário; e por obstrução intencional da via pública, com ou sem a utilização do veículo.

Será exigido, ainda, que o veículo possua motorização mínima de mil cilindradas, com capacidade mínima de porta-malas de 290 litros, não computado o volume ocupado pelos cilindros de GNV, se for o caso. O dispositivo luminoso que identifica o veículo também terá sua as dimensões ampliadas para melhorar a visibilidade dos usuários e o número do alvará será exibido também sobre o teto do carro, permitindo a identificação do veículo por câmeras e outros, de forma a dar mais segurança aos taxistas.

Uber

Os motoristas que forem flagrados por equipes da prefeitura de Salvador prestando serviços à Uber, empresa de transporte privado urbano acionado via aplicativo para celulares e tablets, podem ter os veículos apreendidos e estarão sujeitos ao pagamento de multa.

No novo regulamento, a modalidade é classificada como transporte clandestino, juntamente com o serviço de transporte de passageiros ou cargas prestado por motoristas de vans, motos ou demais veículos que não estejam regularizados nos devidos órgãos municipais. O documento estabelece que o Setax é um serviço prestado por pessoas físicas ou jurídicas nacionais, mediante a outorga de autorização pelo Executivo municipal, através da Semob. Qualquer outro transporte individual de passageiros que não siga esta norma, é considerado ilegal.

Segundo Mota, a falta de controle da prestação desse tipo de serviço na capital baiana pela gestão municipal pode oferecer insegurança aos usuários da Uber: "Todo taxista é obrigado a realizar, duas vezes por ano, vistoria para que as condições do carro, do tacógrafo e do taxímetro sejam avaliadas. Os carros da Uber, por sua vez, não são vistoriados e, por isso, não oferecem qualquer tipo de segurança ao passageiro".

