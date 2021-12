Taxistas terão aumento acima da inflação

Sem alteração há três anos, a tarifa cobrada nos táxis de Salvador sofrerá um reajuste acima da inflação acumulada no ano passado (5,91%), a qual representa quase metade do percentual reivindicado pela categoria (12%).

Conforme as informações apuradas por A TARDE junto a uma fonte da prefeitura, o secretário de Urbanismo e Transporte de Salvador, José Carlos Aleluia, deverá anunciar o aumento na próxima semana.

Outra reivindicação antiga dos motoristas de táxi que deverá ser atendida pela prefeitura é a definição de uma data-base para a categoria, o que, na prática, garantirá reajustes anuais nas tarifas cobradas pelo serviço.

Na quinta-feira, 20, o superintendente de Trânsito e Transporte da cidade, Fabrízio Muller, já havia confirmado o reajuste extraoficialmente, mas sem dar detalhes sobre valores.

A confirmação do aumento acontece dois dias após taxistas realizarem carreata em direção à prefeitura, cobrando aumento de 12% nas tarifas. Se atendida, esta proposta elevaria o valor da bandeira inicial de R$ 3,75 para R$ 4,25 e o valor do quilômetro rodado de R$ 1,85 para R$ 2,07 (bandeira 1) e de R$ 2,59 para R$ 2,90 (bandeira 2).

Caso se confirme um reajuste proporcional à inflação, o valor da bandeira inicial ficaria em R$ 3,97, enquanto o quilômetro rodado passaria a custar R$ 1,95 (bandeira 1) e R$ 2,71 (bandeira 2).

Segundo Fabrízio Muller, estudos técnicos analisaram o valor do aumento com base em variáveis econômicas. "O aumento já estava na programação da Secretaria de Urbanismo. Estamos fazendo estudos para verificar o avanço no preço de gasolina, por exemplo, para que o valor do reajuste seja justo", afirmou o superintendente.

Atualmente, a frota de táxis de Salvador gira em torno de sete mil veículos. Durante o Carnaval deste ano, o prefeito ACM Neto, em entrevista a um jornal paulistano, afirmou que este número é insuficiente para atender à demanda do público durante períodos de maior movimento na cidade.

Comparação

Em relação às capitais do Nordeste, o valor da tarifa a ser praticada em Salvador revela-se oscilante, caso se confirme um reajuste de 5,91%: será caro em alguns itens e barato em outros.

Com este percentual de aumento, o preço da bandeira inicial se tornaria o quinto mais alto da região, só atrás de Recife (R$ 4), Fortaleza (R$ 4), João Pessoa (R$ 4) e Natal (R$ 4,15).

No caso do quilômetro rodado, a bandeira 1 da capital baiana só seria maior do que em Maceió (R$ 1,84). Já a bandeira 2 seria a quarta mais cara do Nordeste, atrás apenas de Fortaleza (R$ 3), Natal (R$ 3) e João Pessoa

(R$ 2,80).

Radares

A instalação dos cerca de 326 novos equipamentos comprados pela prefeitura para fiscalizar o trânsito em Salvador só deve começar após um prazo de 45 dias.

A afirmação é do superintendente da Transalvador, Fabrízio Muller.

Segundo ele, este é o período estimado para que a ordem de serviço seja assinada e entregue à concessionária.

Ontem, uma das fases do processo licitatório foi esgotada. Empresas interessadas em instalar e operar os radares fizeram propostas financeiras pela concessão.

Segundo a assessoria da Transalvador, o nome da escolhida será publicado no Diário Oficial do Município em data a ser definida.

O superintendente disse, ainda, que outras etapas da licitação analisarão as situações técnica, jurídica e econômico-financeira da empresa vencedora.

"Passadas essas fases, a prefeitura vai contratar um instituto especializado para analisar a qualidade do serviço oferecido", afirmou Muller, prevendo que a instalação dos radares termine em 180 dias (seis meses).

adblock ativo