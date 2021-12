Taxistas têm que se recadastrar a partir desta quarta

A primeira etapa do recadastramento dos táxis terá início nesta quarta-feira, 1º, e seguirá até 31 de agosto. Os detentores da permissão para exploração e prestação do Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Táxi (Setax) de Salvador, assim como os respectivos condutores auxiliares, devem se cadastrar por meio do site da Transalvador (www.transalvador.salvador.ba.gov.br).

Caso não seja feito o pré-cadastramento via web, não será possível concluir o processo e a vistoria anual obrigatória. O taxista José Carlos Nascimento, 58, acredita que o cadastro deveria ser mais prático. "É uma perda de tempo. Temos que nos inscrever pela internet e muito taxista não sabe fazer isso, além de ter que enfrentar fila para providenciar documentos e perdermos nossa diária", disse.

Um dos pontos que causam preocupação na categoria são os antigos permissionários. "Há um equívoco no regulamento no artigo 8º. Pessoas que adquiriram o direito há 40 ou 30 anos estão com medo de perder o alvará", afirmou Roseli Abreu, vice-presidente do Sinditaxi.

Ela diz que foi solicitada audiência com o prefeito ACM Neto, a fim de debater a questão. "Além disso, vamos ter custos para tirar alguns documentos, como o exame de sanidade mental, que custa R$ 50. Não somos contra o recadastramento, mas esses pontos devem ser revistos", disse.

O secretário municipal de Mobilidade, Fábio Mota, explicou que o objetivo do recadastramento é conhecer os taxistas, para melhorar a qualidade do serviço. "O novo regulamento de táxis já previa isso. Queremos promover a qualificação, para o serviço fazer frente aos concorrentes", disse.

Formulário

Os permissionários deverão preencher alguns quesitos no formulário online, como o número do alvará, a placa do veículo, o nome completo do autorizatário, nome completo dos auxiliares 1 e 2, CPF ou CNPJ (se pessoa jurídica), RG, número e série da carteira de trabalho, título de eleitor, nº do CNIS, endereço e telefones.

No período de 4 de julho até 20 de dezembro ocorrerá a segunda etapa, quando será realizado o recadastramento presencial no pátio da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), localizado no Vale dos Barris, em Salvador.

Na ocasião, o atendimento aos taxistas ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. A lista dos documentos que os permissionários devem apresentar pode ser consultada no link: bit.ly/DocumentosRecadastramentoTaxis.

