Taxistas saem em carreata em protesto contra morte de colega

Em protesto pela morte do taxista Carlos André Cartilho dos Santos, de 36 anos, neste domingo, 5, na Estrada das Barreiras, a categoria realizou uma carreata na manhã desta segunda-feira, 6, com destino à Secretaria de Segurança Pública (SSP), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Após a concentração em um posto de combustíveis na Rótula do Abacaxi, próximo ao supermercado Extra, cerca de 30 taxistas iniciaram a manifestação. O grupo passou pelas regiões do Iguatemi e avenida Tancredo Neves antes de chegar à avenida Luís Viana (Paralela), para convocar outros taxistas que estão nos pontos.

Além do caso envolvendo Carlos André - executado com 15 tiros de pistola -, os trabalhadores também reivindicam a investigação da morte de outros dois taxistas. Ao todo, foram três homicídios em menos de um mês.

Os taxistas já haviam realizado outras duas carreatas para exigir mais segurança e cobrar solução das mortes. Uma delas foi realizada na avenida Paralela e outra no bairro da Federação, onde uma das vítimas, Antônio Carlos Silva Santos, de 52 anos, foi sepultado.

Carlos André aguardava por um passageiro quando foi morto (Foto: Edilson Lima | Ag. A TARDE)

