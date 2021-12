Taxistas realizam carreata e cobram audiência com ACM Neto

Os cerca de 200 taxistas que participaram de uma carreata na manhã desta quarta-feira, 19, já chegaram à Prefeitura de Salvador, onde tentam marcar uma audiência com o prefeito ACM Neto.

O grupo reivindica o reajuste nas tarifas e a criação de um regulamento, além de protestar contra a ação da prefeitura durante o Carnaval.

Em relação a este último tópico, o presidente a Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT), Valdeílson Miguel, culpa a Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getax) pelo que ele considera uma falta de respeito com os profissionais.

"Durante o Carnaval, só se viu queixas contra os taxistas, mas a Getax não fiscaliza os clandestinos e liberou a atuação dos mototaxistas, que concorrem diretamente com a gente. Além disto, Salvador tem a menor tarifa do Brasil, de R$ 3,75", reclama o presidente, ressaltando os custos dos taxistas com a manutenção dos veículos.

O grupo iniciou a manifestação por votla de 10h, saindo da sede da AMT, na Rótula do Abacaxi, com destino à prefeitura. Os veículos estão estacionados na Praça Municipal, onde aguardam uma resposta do prefeito em relação à reunião com a categoria.

O trajeto dos taxistas até o local causou alguns congestionamentos na capital durante a manhã.

